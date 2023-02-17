МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Судьба сделки по продаже "Юнипро" неясна, одобрение властей РФ все еще не получено и его получение под вопросом, следует из отчета Uniper.

"Запланированная сделка с российским покупателем в настоящее время под вопросом, потому что необходимое одобрение властей сделки не получено и кажется сомнительным", — пишет немецкая компания про свои активы в РФ.