МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ювелирный рынок в России по итогам прошедшего года сократился на 9%, до 301 миллиарда рублей, при этом средний чек, напротив, вырос, рассказали журналистам в ювелирном холдинге Sokolov. Ювелиры сообщают о росте продаж серебряных украшений

"По итогам 2022 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении сократился на 9% и составил 301 миллиард рублей… Средний чек с начала года вырос на 20% и составил 6 880 рублей. При этом среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия, по данным Росстата, в декабре 2022 года оказались лишь на 14,2% выше, чем в декабре 2021 года", — заявили в компании.

По словам руководителя аналитического центра Sokolov Алины Колпаковой, снижение объемов рынка обусловлено уходом из России глобальных ювелирных брендов, в первую очередь в люкс-сегменте, на который приходилось порядка 20 миллиардов рублей. Вторым же по значимости фактором стало перетекание спроса в более бюджетный серебряный сегмент.

"В прошлом году доля серебра в продажах выросла с 31% до 35%. Средний чек на серебряные изделия не превышает 2 000 рублей, в золотом сегменте он в разы выше – порядка 15 000 рублей", — уточнила она. При этом Колпакова отметила, что рост цен отчасти снивелировал сокращение рынка наравне с растущей долей онлайн-продаж: за год она выросла с 17% до 19%.

Ранее, в конце декабря прошлого года, управляющий партнер холдинга Артем Соколов в интервью РИА Новости рассказал, что ювелирный рынок в стране чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, особенно в сравнении с другими рынками. Соколов также прогнозировал, что в 2023 году он будет постепенно восстанавливаться со среднегодовым приростом на уровне 5-6%.