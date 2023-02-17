МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается, министерство рассчитывает получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Минфин пообещал исполнить все расходные обязательства бюджета

"Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство. И, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с той части прироста финансового результата за последние годы. Пока рассматриваются 2022 и 2021 год по сравнению с 2019 и 2020. Во всяком случае, тот прирост, который был получен, в основном, это конъюнктурные доходы, частью прироста бизнес готов поделиться с государством", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя то, в какой форме будет осуществляться выплата в бюджет.

Силуанов также добавил, что не рассматривается вопрос участия малого бизнеса, а также нефтегазового сектора. "Почему? Потому что мы по нефтегазовому сектору в последнее время приняли целый ряд налоговых новаций, которые и так централизуют часть дополнительной ренты, которую этот сектор получил в результате ценовой конъюнктуры", — пояснил министр, он добавив, что Минфин рассчитывает получить порядка 300 миллиардов рублей допдоходов в бюджет.

"Детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ", — сказал он.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.