В Кремле напомнили о добровольном характере разового взноса в бюджет
Песков подчеркнул, что разовый взнос бизнеса в бюджет будет носить добровольный характер
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российские компании будут добровольно принимать решение о разовом взносе в бюджет, однако проработка этого вопроса требует взаимодействия власти и бизнеса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ключевое слово — "добровольный", но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса — это дорога в двустороннем движении", — подчеркнул он.
Обеим сторонам необходимо четко понимать текущие реалии и потребности страны, отметил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отнесутся к предпринимателям, которые не захотят присоединиться ко взносу.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в данный момент разовый взнос находится на обсуждении, и призвал немного подождать.
Песков также добавил, что подобная практика распространена во всем мире, она применялась "в самых разных странах в разные периоды".
Ранее стало известно, что Министерство финансов России согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы, но участие нефтегазового сектора и МСП не предполагается. Как ожидается, выплата может принести казне около 300 миллиардов рублей.