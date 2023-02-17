МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российские компании будут добровольно принимать решение о разовом взносе в бюджет, однако проработка этого вопроса требует взаимодействия власти и бизнеса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Минфин обсуждает с бизнесом выплату в бюджет из сверхдоходов

"Ключевое слово — "добровольный", но, разумеется, взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса — это дорога в двустороннем движении", — подчеркнул он.

Обеим сторонам необходимо четко понимать текущие реалии и потребности страны, отметил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отнесутся к предпринимателям, которые не захотят присоединиться ко взносу.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в данный момент разовый взнос находится на обсуждении, и призвал немного подождать. Минфин пообещал исполнить все расходные обязательства бюджета

Песков также добавил, что подобная практика распространена во всем мире, она применялась "в самых разных странах в разные периоды".

Ранее стало известно, что Министерство финансов России согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы, но участие нефтегазового сектора и МСП не предполагается. Как ожидается, выплата может принести казне около 300 миллиардов рублей.