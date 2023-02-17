МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Сохранение "Газпрома" единым стратегическим комплексом оказалось верным решением, заявил президент России Владимир Путин. Путин заслушает доклад о реализации стратегических проектов "Газпрома"

Президент подчеркнул, что компанию создали в трудное для страны время.

"Решение сохранить его единый, цельный комплекс оказалось стратегически верным. "Газпром" развивался, тянул за собой, поддерживал многие другие отрасли, целые регионы, социальную сферу этих регионов, стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста", — отметил российский лидер в ходе поздравления сотрудников холдинга с его 30-летием.

Путин добавил, что газ, согласно анализу "Газпромом" глобального рынка, будет ценным активом в течение долгого времени, спрос на него увеличится. Как отметил российский лидер, более половины прироста потребления "голубого топлива" в следующие 20 лет придется на Китай и страны АТР.

На этом фоне президент в течение около двух часов обсуждал с председателем правления компании Алексеем Миллером вопросы развития холдинга в сфере международного сотрудничества, логистики и переориентации на новые рынки.

Кроме того, глава государства отметил высокую ответственность, устойчивость и эффективность "Газпрома", а также его продвижение, несмотря на недобросовестную конкуренцию.