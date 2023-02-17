МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Глава Twitter Илон Маск извинился перед пользователями за обилие рекламы в социальной сети. Twitter разрешил рекламу наркотиков на своей платформе

"Приношу извинения за то, что вам показывается так много неуместной и надоедливой рекламы", — написал он на своей странице.

Бизнесмен пообещал, что компания примет необходимые меры для устранения этой проблемы, благодаря которым объявления будут предлагаться пользователю в соответствии с темой его публикаций, "как это делает Google с поиском".

Ранее соцсеть разрешила рекламировать каннабис компаниям, имеющим необходимую лицензию.

Илон Маск возглавил Twitter в октябре 2022 года, выкупив компанию за 44 миллиарда долларов. Предприниматель сразу же заявил о намерении смягчить цензуру и редакционную политику, а также сократить издержки компании.