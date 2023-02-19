МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует построить завод по производству спутников в Великобритании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на главу британского подразделения компании Пола Ливингстона. В США раскрыли позорную правду о диверсии на "Северных потоках"

По информации издания, корпорация ищет поставщиков в районе Ньюкасла, где у Британии уже есть хаб космических компаний.

"По словам Пола Ливингстона, (компания — ред.) готова вложить инвестиции, которые могли бы создать две тысячи рабочих мест в Соединенном Королевстве, если правительство откроет следующий этап своей программы военной связи Skynet стоимостью шесть миллиардов фунтов стерлингов для проведения конкурсных торгов", — говорится в сообщении газеты.

Как отмечает издание, спутники для сети Skynet сейчас производит компания Airbus, и вскоре будет заказана новая партия. Ливингстон при этом отметил, что инвестиции в новый объект в стране не зависят от победы в тендере, однако он считает, что Британия должна показать открытость для новых поставщиков.