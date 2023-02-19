ЦЮРИХ, 19 фев — ПРАЙМ. Из 53 швейцарских компаний 18 покинули российский рынок из-за событий на Украине, еще 14 приостановили деятельность, но сохраняют возможность возвращения в РФ, сообщает в воскресенье газета Tages-Anzeiger со ссылкой на исследование профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда. "Конец существующего миропорядка": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене

По данным издания, 14 компаний и организаций, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность, но не исключают возможности возвращения в Россию. "Среди них три крупнейших производителя часов Swatch Group, Richemont и Rolex, сырьевой гигант Glencore и Международная федерация футбола FIFA", — пишет газета.

Ссылаясь на американского ученого, издание указывает, что 18 швейцарских компаний и организаций полностью прекратили свою работу в России или покинули страну. К ним относятся производитель оборудования для гидротехники Sulzer, промышленная группа ABB, производитель строительных материалов Holcim, страховая компания Zurich Insurance Group, нефтетрейдер Vitol, производитель шоколада Lindt & Sprüngli, а также производитель компьютерной периферии Logitech.

Уточняется, что четыре швейцарские компании сохраняют свой бизнес в России. Речь идет о производителе полимеров Ems-Chemie, компании по производству строительной техники Liebherr, деревообрабатывающем предприятии Swiss Krono и продавце потребительских товаров Zepter. По данным газеты, девять швейцарских компаний сохранили свой бизнес в России, но значительно сократили его. К их числу отнесены два крупных банка UBS и Credit Suisse, частный банк Julius Bär, логистический гигант Kühne + Nagel, производитель строительных материалов Sika и промышленная группа Georg Fischer. Еще восемь компаний, пишет газета, приостановили часть своих продаж в РФ или прекратили инвестировать в бизнес в России, но в целом продолжают работу. Среди таких предприятий — фармацевтические гиганты Roche и Novartis, крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestlé, а также производитель шоколада и какао Barry Callebaut.

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин заявлял в интервью РИА Новости, что швейцарские компании, которые в прошлом году покинули российский рынок, потеряли до 4 миллиардов долларов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.