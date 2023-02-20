МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Хотя СМИ сообщают главным образом об уходе западных компаний из России, в стране по-прежнему остается много европейских компаний, заявил РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию

"Хотя в заголовках доминируют новости об уходе иностранных компаний по понятным причинам, в России по-прежнему остается много европейских компаний", — сказал он.

"Особенно в секторах, менее затронутых санкциями или другими проблемами, связанными с кризисом. И наша задача как ассоциации помочь им выжить в нынешнем кризисе", — подчеркнул гендиректор АЕБ.

"Точную цифру я не знаю, но я не думаю, что фактическое число действительно имеет значение", — заметил он.

"Я разговаривал со многими руководителями и менеджерами иностранных компаний, и могу вам сказать, что за каждым уходом стоят сотни печальных личных историй, и каждый уход — это не только экономическая потеря, но и потеря в плане человеческих отношений, поскольку тесные контакты между людьми для иностранного бизнеса, работающего в России, всегда играли важную роль", — добавил Шиллинг.

Глава АЕБ также отметил, что европейский бизнес приспосабливается к новым реалиям, хотя нынешний кризис масштабнее всех предыдущих за почти три десятилетия существования ассоциации.

"АЕБ была создана в 1995 году. За эти почти три десятилетия ассоциация и ее члены пережили не один кризис, но справедливо будет сказать, что нынешний кризис глубже и масштабнее, чем любой другой предыдущий", — сказал он. Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией

"Как и нашим членам, нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям", — добавил гендиректор АЕБ.

При этом главная миссия ассоциации, по его словам, осталась неизменной. "Помогать европейскому бизнесу, нашим членам, пережить нынешний кризис и сохранить открытыми каналы коммуникации, если не для завтрашнего дня, то для послезавтра", — подчеркнул Шиллинг.

Среди наиболее пострадавших отраслей он назвал авиацию, нефтегазовую отрасль, логистику, профессиональные услуги, финансовый сектор, автопром, производство высокотехнологичного оборудования и товаров двойного назначения.

Есть и другие отрасли, сильно затронутые различными санкционными ограничениями, добавил гендиректор АЕБ.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 20 февраля в 11.00 мск.