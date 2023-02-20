МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Бизнес Европы больше не выступает против параллельного импорта в России, а только предлагает смягчить или избежать возможных негативных последствий, ракксазал РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. В России остается много европейских компаний, заявил глава АЕБ

"Хотя мы считаем, что у нас были веские причины выступать против параллельного импорта в прошлом, мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий", — сказал он.

"Вместо дальнейшего противодействия либерализации параллельного импорта мы выступили с конструктивными предложениями о том, как смягчить или избежать возможных негативных последствий", — заявил глава АЕБ.

В качестве примера он привел риск ввоза контрафактной продукции, объем которой, по предварительной статистике, в 2022 году составил более 7 миллионов единиц. "Это ясно показывает, что контрафактная продукция по-прежнему представляет собой проблему, и что наши опасения небезосновательны", — заметил Шиллинг.

"Поймите меня правильно: это не попытка противостоять либерализации параллельного импорта таким способом. Это поиск путей снижения подобных рисков без снижения степени открытости и гибкости, необходимых в нынешних условиях ограничений и неопределенностей", — заявил он.

Глава АЕБ также добавил, что общие вызовы в перспективе потребуют возобновления сотрудничества России и Европы, несмотря на текущий кризис.

"Европейский бизнес в России в настоящее время переживает самый большой кризис в новейшей истории. И маловероятно, что экономическая картина для европейского бизнеса улучшится, пока принципиально не изменится текущая геополитическая ситуация", — отметил он. Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию

Вместе с тем, по мнению Шиллинга, в долгосрочной перспективе есть основания для большего оптимизма.

"Во-первых, Европа и Россия по-прежнему сталкиваются с рядом общих вызовов, таких как изменение климата, потенциальные риски для здоровья населения и так далее. Эти вызовы рано или поздно потребуют возобновления сотрудничества, если мы хотим их преодолеть", — сказал гендиректор АЕБ.

Во-вторых, заметил он, невозможно отменить географическую и культурную близость.

"И потому я убежден, что Европа и Россия рано или поздно найдут пути и идеи для нового старта. А до тех пор мы должны набраться терпения и небольшими шагами делать свою кропотливую работу, чтобы сохранить как можно больше от того, что у нас было, чтобы в дальнейшем не начинать с нуля", — заключил Шиллинг.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 20 февраля в 11.00 мск.