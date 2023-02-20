МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В понедельник компания Novartis объявила о назначении Жильбера Гостина на должность председателя совета директоров Sandoz, подразделения по производству дженериков, которое Novartis планирует выделить в отдельную компанию в конце этого года. В России остается много европейских компаний, заявил глава АЕБ

С 2014 года Гостин был генеральным директором женевской компании Firmenich, крупнейшей в мире частной компании по производству парфюмерии и ароматизаторов.

Он станет председателем нового совета директоров Sandoz, который будет сформирован после ее выделения из Novartis во второй половине 2023 года, при условии окончательного утверждения советом директоров Novartis и акционерами.