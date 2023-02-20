МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk (Maersk) продала последние логистические активы в России, следует из пресс-релиза компании. Британский Paul Smith покинет Россию из-за критики, пишет СМИ

"Maersk заключила соглашение о продаже своих логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Продажа двух объектов является следствием принятого компанией в марте 2022 года решения о прекращении деятельности в России", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, сделка, получившая все необходимые разрешения регулирующих органов в ЕС и России, закрыта и вступила в силу с 17 февраля. После приобретения объектов IG Finance Development Limited уже заключила соглашение с компанией "Ароса", крупным импортером продуктов питания в России, на управление этими складами, добавили в Maersk.

Склад в Новороссийске, располагающийся на площади 28 750 квадратных метров и вмещающий 1 500 контейнеров (TEU), специализируется на обработке коммерческих грузов, таких как зерно. В Петербурге с 2020 года работает холодильный складской комплекс площадью 23 500 квадратных метров.

Maersk — вторая по величине судоходная компания в мире, согласно рейтингу портала анализа морских перевозок Alphaliner, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Она работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте минувшего года Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.