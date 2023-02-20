МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Tesla Inc изучает возможность поглощения горнодобывающей компании Sigma Lithium Corp, которая занимается добычей металлов для аккумуляторов. Об этом в пятницу сообщило издание Bloomberg News со ссылкой на осведомленные источники. Tesla отозвала тысячи электромобилей из-за сбоев ПО автономного вождения

Tesla и Sigma Lithium не ответили на просьбу Reuters дать комментарии.