Tesla рассмотрит покупку горнодобывающей компании Sigma Lithium, пишет СМИ
Bloomberg News: Tesla изучит возможность покупки горнодобывающей компании Sigma Lithium
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Tesla Inc изучает возможность поглощения горнодобывающей компании Sigma Lithium Corp, которая занимается добычей металлов для аккумуляторов. Об этом в пятницу сообщило издание Bloomberg News со ссылкой на осведомленные источники.
Tesla и Sigma Lithium не ответили на просьбу Reuters дать комментарии.