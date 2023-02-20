МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" по итогам минувшего года выполнил план по продаже оружия, портфель оружейных заказов стабильно превышает 50 миллиардов долларов, заявил РИА Новости гендиректор компании Александр Михеев на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби (ОАЭ). "Ростех" представил модернизированный вертолет Ка-226Т в Абу-Даби

Последние годы "Рособоронэкспорт" продает за рубеж вооружение и военную технику на сумму порядка 13 миллиардов долларов. Объем всего российского экспорта оружия составляет порядка 15 миллиардов долларов

"Несмотря на глобальные изменения, произошедшие на мировом оружейном рынке в 2022 году, "Рособоронэкспорт" выполнил задачи, поставленные перед ним", — сказал Михеев, не уточнив точную сумму за 2022 год.

По его словам, это во многом стало возможным благодаря оперативно принятым мерам со стороны президента и правительства по адаптации системы военно-технического сотрудничества к новым условиям.

"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" стабильно держится на уровне выше 50 миллиардов долларов. Конечно, мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличить его за счет расширения географии и номенклатуры поставок российской продукции в дружественные страны", — сказал Михеев.

"Рособоронэкспорт", напомнил он, продвигает продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск, а в ближайшее время "наиболее перспективными считаются направления ВВС, ПВО, бронетанковой техники, стрелкового оружия".