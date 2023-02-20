МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Отделения "Почты России" изменят график работы в связи с Днем защитника Отечества и Международным женским днем: 22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать на час меньше, а 23 февраля и 8 марта — выходной день для всех отделений, кроме круглосуточных, сообщает компания. Эксперт рассказал, на какие праздники россиянам хватит красной икры

"23 февраля и 8 марта станут выходными для всех отделений "Почты России", кроме круглосуточных, которые продолжат работать в обычном режиме. 22 февраля и 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час", — говорится в сообщении.

Кроме того, в праздничные дни (23 февраля и 8 марта) почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания, а пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов.

Компания отмечает, что 24 февраля отделения будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному расписанию.

"Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику", — уточняется в сообщении компании.