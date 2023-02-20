МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Около 15 тысяч рабочих мест в сфере розничной торговли были сокращены в Великобритании с начала 2023 года в рамках урезания расходов или из-за банкротства бизнесов, сообщила в понедельник газета Telegraph со ссылкой на данные Центра исследования розничной торговли (CRR). Британцы неожиданно увеличили траты в январе

"Ритейлеры Великобритании сократили почти 15 тысяч рабочих мест с начала года после целого ряда банкротств и реструктуризации", — говорится в сообщении издания.

По данным Центра исследования розничной торговли, 3 185 человек потеряли работу в рамках производства по делу о неплатежеспособности того или иного предприятия. Еще 11 689 рабочих мест, в том числе у крупных розничных сетей супермаркетов Tesco и Asda, были урезаны с целью сокращения расходов на фоне высокой инфляции, пишет газета.

При этом исследование отражает данные среди крупных розничных продавцов, имеющих 10 или более магазинов в Британии. Это означает, что реальное число сокращений по всей индустрии может быть значительно выше, утверждает Telegraph.