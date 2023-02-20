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РЖД увеличат зарплату работников с марта
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РЖД с марта 2023 года проиндексируют зарплату работников на 2,63%, сообщила компания. "С 1 марта заработная плата сотрудников РЖД увеличится на 2,63%", — говорится в сообщении РЖД... ПРАЙМ, 20.02.2023
бизнес, новости, ржд, зарплата, индексация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. РЖД с марта 2023 года проиндексируют зарплату работников на 2,63%, сообщила компания.
"С 1 марта заработная плата сотрудников РЖД увеличится на 2,63%", — говорится в сообщении РЖД в понедельник.
Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал гендиректор компании Олег Белозеров.
Коллективный договор предусматривает индексацию не реже двух раз в год.
"Её величина зависит от прогнозируемого индекса потребительских цен, публикуемого на сайте Минэкономразвития РФ", — отмечают РЖД.