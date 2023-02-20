МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. РЖД с марта 2023 года проиндексируют зарплату работников на 2,63%, сообщила компания. Роструд сообщил о сокращении долгов по зарплате

"С 1 марта заработная плата сотрудников РЖД увеличится на 2,63%", — говорится в сообщении РЖД в понедельник.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал гендиректор компании Олег Белозеров.

Коллективный договор предусматривает индексацию не реже двух раз в год.

"Её величина зависит от прогнозируемого индекса потребительских цен, публикуемого на сайте Минэкономразвития РФ", — отмечают РЖД.