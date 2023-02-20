МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson намерен сократить около 1400 рабочих мест в Швеции, больше увольнений может прийтись и на другие страны, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. РЖД увеличат зарплату работников с марта

"Ericsson планирует сократить около 1400 рабочих мест в Швеции в рамках более глобального плана, который также может привести к потере тысяч рабочих мест в других странах, особенно в странах Северной и Южной Америки", — сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

По состоянию на 31 декабря 2022 года штат компании составлял 105 529 человек.

Ericsson — шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.