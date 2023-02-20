ПАРИЖ, 20 фев — ПРАЙМ. Французский финансовый конгломерат Societe Generale ведет переговоры о продаже российского филиала своей лизинговой компании ALD Automotive, сообщило в понедельник издание Echos. Десятый пакет санкций "ликвидирует дыры", заявил глава МИД Чехии

Согласно источникам издания, группа ведет переговоры о продаже бизнеса "с покупателем в России". Отмечается, что им, возможно, станет российский бизнесмен Игорь Ким, который в настоящее время владеет Экспобанком.

Как сообщает СМИ, Ким также претендует на покупку российских активов банков Citi и HSBC.

Во владении ALD Automotive находятся 14,6 тысячи транспортных средств в России и Белоруссии, также уточняет издание.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. Работает в 66 странах, штат составляет 117 тысяч сотрудников. В мае французы продали принадлежавший им Росбанк, а также страховой бизнес в России, холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.

Ранее в феврале группа сообщила, что ее прибыль по итогам прошлого года сократилась в 2,8 раза и составила 2,018 миллиарда евро. И такой результат не в последнюю очередь связан с уходом из России — в отчете также сообщалось, что Societe Generale понесла убыток в размере 3,3 миллиарда евро от выбытия Росбанка и страховой деятельности в стране.