МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Зарплаты сотрудников онлайн-ритейлера Amazon в 2023 году окажутся ниже ожидаемых на 15-50% из-за резкого падения стоимости акций компании, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РЖД увеличат зарплату работников с марта

"Amazon выплачивает значительную часть годовой зарплаты своим сотрудникам в виде акций с ограничениями, и длительное падение стоимости бумаг компании приведет к тому, что в 2023 году зарплаты окажутся ниже целей, которые Amazon представила сотрудникам, на 15-50%", — пишет издание.

По итогам 2022 года стоимость акций Amazon обвалилась почти на 50%. За январь этого года ценные бумаги подорожали на 23%, однако в феврале вновь продолжили снижение и подешевели почти на 6%. По итогам торгов пятницы цена одной акции Amazon составляет 97,2 доллара, а компания, как отмечают собеседники газеты, закладывала зарплату некоторых работников с расчетом на стоимость в 170 долларов за ценную бумагу.

В прошлом году на фоне "войны за таланты" и падения стоимости акций компания повысила лимит денежной составляющей зарплаты до 350 тысяч долларов в год со 160 тысяч. В этом году, по данным источников газеты, Amazon планирует повышение на 1-4%, а также не будет выпускать больше акций с ограничениями для достижения целевых значений зарплат.

"Мы имеем много неопределенности в экономике, нам только что пришлось попрощаться с 18 тысячами наших сотрудников, рынок находится в неспокойном состоянии. В результате это отразилось на зарплатах. И это сложно. Все это очень сложно", — сказал глава Amazon Энди Джесси на одном из собраний в штаб-квартире компании, материалы которого оказались в распоряжении Wall Street Journal.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.