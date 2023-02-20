МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российские компании из основных отраслей экономики планируют увеличить в первом квартале текущего года численность работников, говорится в материалах ЦБ.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в декабре 2022 года второй месяц подряд оставался на историческом минимуме в 3,7%.

"В первом квартале 2023 года предприятия основных отраслей экономики рассчитывают увеличить численность работников, особенно в строительстве и обрабатывающих производствах", — сказано в материалах ЦБ.

При этом, по оценкам предприятий, в четвертом квартале 2022 года нехватка персонала в целом сохранилась примерно на уровне третьего квартала. Наиболее остро эту проблему ощутили предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых и водоснабжения. При этом ситуация по сравнению с третьим кварталом прошлого года ухудшилась среди предприятий добывающих и обрабатывающих отраслей, транспортировки и хранения, сельского хозяйства.

Банк России проводит регулярные опросы предприятий нефинансового сектора экономики. Мониторинг предприятий опирается на широкий охват респондентов: в среднем в 2022 году в опросах ежемесячно участвовали более 14 тысяч предприятий.