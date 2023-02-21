МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, в первом полугодии 2022-2023 финансового года, завершившемся 31 декабря, сократила чистую прибыль на 32% в годовом выражении, до 6,457 миллиарда долларов, следует из сообщения компании. Российские банки в январе нарастили чистую прибыль в 1,5 раза

Разводненная прибыль на акцию понизилась до 1,27 доллара с 1,86 доллара годом ранее. Выручка компании уменьшилась на 16%, достигнув 25,713 миллиарда долларов.

Капитальные затраты и расходы на геологоразведку по итогам полугодия выросли на 5% — до 3,027 миллиарда долларов. Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря составил 6,91 миллиарда долларов, что на 13% выше полугодичной давности.

"Мы позитивно настроены в прогнозах спроса на второе полугодие 2023 финансового года и начало 2024-го, при этом главный фактор — усиление экономической активности в Китае… Мы ожидаем, что спрос в Китае и Индии даст стабилизирующий противовес продолжающемуся замедлению мировой торговли и экономики в США, Японии и Европе", — приводится в релизе комментарий гендиректора BHP Майка Хенри (Mike Henry).

BHP (ранее — BHP Billiton) основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.