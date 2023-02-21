НОВОСИБИРСК, 21 фев — ПРАЙМ. Рослесхоз рассчитывает, что постановление правительства РФ об отсрочке по уплате аренды лесных участков за не заготовленную древесину выйдет уже весной, сообщил журналистам в Новосибирске замглавы Рослесхоза Михаил Козлов. Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельхозназначения

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил отсрочку по уплате аренды лесных участков за не заготовленную древесину, так как объемы заготовки существенно сократились, а бизнесу необходимо платить за аренду. Он предложил эту несправедливость "зачистить", подчеркнув, что это временная мера, так как есть надежда, что "ситуация выправится так или иначе".

"Проект постановления правительства разработан, это 310-е постановление правительства… Оно внесено в правительство РФ, и как будет принято, соответственно, мы его официально опубликуем и в ближайшем будущем будем доводить порядок оплаты за использование древесины арендаторами по факту объемов заготовки", — сказал Козлов.

Он отметил, что это некая мера поддержка "на неопределенный, но не постоянный" период времени с последующей дооплатой бизнесом по договорам аренды и установленным ставкам платы.

"Если в течение полутора недель назад проект постановления ушел на согласование в правительство, я думаю, учитывая все процедурные вещи, к весеннему периоду времени он будет на выходе", — уточнил представитель Рослесхоза.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила дать предприятиям лесной промышленности отсрочку от уплаты арендных платежей за лесные участки на 2023 год при условии сохранения занятости на предприятиях.