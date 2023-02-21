МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Французская Engie, одна из крупнейших энергокомпаний Европы, по итогам прошлого года получила чистую прибыль в размере 216 миллионов евро, что почти в 17 раз меньше прибыли в 3,661 миллиарда евро годом ранее, говорится в релизе компании. Чистая прибыль HSBC выросла в 2022 году на 18 процентов

Показатель EBITDA при этом составил 13,7 миллиарда евро, что на 29,8% выше показателя прошлого года. Выручка увеличилась в 1,62 раза, до 93,865 миллиарда. Чистый долг компании на конец года снизился до 24,1 миллиарда евро, что на 1,3 миллиарда меньше прошлогоднего уровня.

Компания ожидает, что в 2023 году EBIT (без учета подразделения атомной энергии) составит 6,6-7,6 миллиарда евро, в 2024 году будет находиться в диапазоне 7,2-8,2 миллиарда, после чего в 2025 году поднимется до 7,5-8,5 миллиарда евро.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.