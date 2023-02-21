МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Noventiq, международное подразделение российской компании из сферы информационной безопасности Softline, завершило покупку контрольного пакета акций сербской Saga Group, следует из пресс-релиза Noventiq. Россиян научили, как “замести” цифровой след в Сети

"Noventiq, глобальный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности, объявляет сегодня о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета акций Saga Group", — говорится в сообщении.

Благодаря этому приобретению клиенты Noventiq теперь имеют доступ к собственным цифровым продуктам Saga Group, включая собственную IP платформу для цифрового банкинга Fintense, созданную дочерней компанией Saga NF Innova, которая представляет собой многоканальную цифровую банковскую платформу, предлагающую автоматизацию процессов, управление данными и персональные консультации.

Кроме того, данные партнерские отношения помогут укрепить сотрудничество Noventiq с такими поставщиками, как Adobe, Amazon Web Services, Citrix, Google Cloud Platform, Microsoft и другими.

В ноябре прошлого года Noventiq уточняла, что в результате приобретения в компанию придут более 400 экспертов, включая более 300 высококвалифицированных и опытных специалистов сферы информационных технологий.

В начале октября Softline, разделившая бизнес на российское и международное подразделение, объявила о ребрендинге последнего — оно с 20 октября начало функционировать под брендом Noventiq. По сообщению Softline, зарегистрированной на Кипре, в июле, такое намерение разделения было продиктовано ситуацией, в которой бизнес группы в России и за ее пределами стал значительно отличаться по операционным приоритетам и рыночной стратегии.