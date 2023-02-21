МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Расположенное в Турции предприятие MMK Metalurji, входящее в группу "Магнитогорский металлургический комбинат", не пострадало от новых землетрясений, случившихся в стране вечером понедельника, рассказали РИА Новости в компании. JP Morgan оценил прямой ущерб от землетрясения в Турции

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник вечером интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений он находился в другой провинции Кахраманмараш. По последним данным, после землетрясений погибли шесть человек, около 300 госпитализированы.

"Завод в Турции от нового землетрясения не пострадал", — сообщили в ММК.

До этого, днем в понедельник, компания заявила, что предприятие возвращается в нормальный режим работы после перерыва, вызванного землетрясением, которое произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Специалисты провели осмотр производственной площадки и агрегатов и установили, что завод в Дертйоле избежал серьезных повреждений.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.