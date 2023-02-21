МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Сбербанк приобрел миноритарную долю в ГК Trucker, занимающейся цифровизацией рынка грузоперевозок, сообщает пресс-служба кредитной организации. Noventiq завершила покупку контрольного пакета акций Saga

"СберИнвест" стал миноритарным участником группы компаний Trucker. Цель сделки — развитие и укрепление партнерства для цифровизации рынка грузоперевозок", — говорится в сообщении.

Директор департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Андрей Добрынин, чьи слова приводятся в релизе, отметил, что роль цифровизации в экономическом и научно-техническом развитии России возрастает, и "Сбер" готов поддерживать партнеров, стремящихся развивать данную область, и предоставлять им услуги на самом высоком уровне.

По словам генерального директора ООО "Тракер Груп" Кирилла Кочанова, которого цитирует пресс-служба, основная задача в ближайшие годы — стать лидером software-решений для рынка логистики.

"Тракер Груп" — один из лидеров в сфере программного обеспечения систем управления транспортом, предлагает облачные решения для авто- и ж/д логистики. В 2022 году через систему собственной разработки Trucker TMS проведено более миллиона рейсов.