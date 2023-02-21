МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российским бизнесменам не стоит цепляться за прошлое и предпринимать попытки что-то отсудить за границей, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Путин призвал обеспечить рост реальных зарплат

Он призвал их перестроить свою жизнь и работу.

"Тем более что вы сильные люди, я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам", — сказал он.

Кроме того, Путин предложил вкладывать средства в развитие культуры, в науки, здравоохранения, спорта.

"Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперед, а государство и общество вас, безусловно, поддержит", — отметил Путин.