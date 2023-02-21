Путин: бизнесменам не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить за рубежом
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российским бизнесменам не стоит цепляться за прошлое и предпринимать попытки что-то отсудить за границей, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Он призвал их перестроить свою жизнь и работу.
"Тем более что вы сильные люди, я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам", — сказал он.
Кроме того, Путин предложил вкладывать средства в развитие культуры, в науки, здравоохранения, спорта.
"Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперед, а государство и общество вас, безусловно, поддержит", — отметил Путин.
https://1prime.ru/business/20230221/839874807.html