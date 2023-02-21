МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Капиталы России должны работать на страну и ее национальное развитие, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Путин призвал бизнесменов не цепляться за прошлое

По его словам, сегодня открываются огромные перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма и во многих других отраслях.

Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.

"Прошу правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. Бизнес, прежде всего в ключевых секторах и отраслях, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип", — подчеркнул он.

Кроме того, Путин отметил, что каждого есть возможность выбора, включая тепленькое местечко за границей, российские власти на это не покушаются.

"Да, у каждого есть возможность выбора: кто-то захочет доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами, попытается подыскать место, в казалось бы, привлекательной западной столице или на курорте в другом тепленьком местечке за границей. Это право любого человека, мы даже на это не покушаемся", — сказал он. Путин объявил о новом цикле экономики, в который входит Россия

При этом он призвал понять, что для Запада такие люди "были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно" и ни деньги, ни связи, ни купленные титулы в такой ситуации не помогут.

"Они должны понять — они там второй сорт. Но есть и другой выбор — быть со своей родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя в городах, поселках, в своей стране. И таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. Именно за ними будущее отечественного бизнеса", — заявил Путин.

Путин во вторник в Гостином дворе выступил с посланием Федеральному собранию.