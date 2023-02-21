МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Быстрорастущие, высокотехнологичные компании получал господдержку при размещении акций на внутреннем фондовом рынке, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Путин объявил о новом цикле экономики, в который входит Россия

"Отдельные решения необходимы для привлечения капитала в быстрорастущие, высокотехнологичные бизнесы. Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций", — сказал он.