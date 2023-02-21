МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с компании Glencore Energy UK Ltd, одной из структур крупного швейцарского трейдера Glencore, около 117 миллионов евро (более 8,7 миллиарда рублей по текущему курсу) по договору поставки нефти на границы Украины с Венгрией и Словакией, сказано в картотеке арбитражных судов. Суд отклонил апелляцию Fitch на взыскание средств в пользу Локо-банка

"Иск удовлетворен полностью", — сказано в карточке дела.

Истец требовал взыскать задолженность по договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии за период с 4 по 11 марта 2022 года в размере около 57,1 миллиона евро и неустойку в размере около 1,1 миллиона евро, а также долг за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Словакии за периоды с 4 по 10 марта и с 19 по 22 марта 2022 года в размере около 57,6 миллиона евро и неустойку в размере около 1,1 миллиона евро.

Суд в декабре отклонил ходатайство ответчика, просившего оставить иск без рассмотрения ввиду того, что в договоре стороны согласовали подсудность всех споров арбитражу в Сингапуре. Истец, отстаивая свое право на обращение в российский суд, сослался на введенные против него международные санкции и соответствующие нормы российского законодательства. По словам юриста Сбербанка, именно введением санкций ответчик ранее объяснил отказ от оплаты поставок нефти. Суд подтвердил законность решения ФАС в отношении Apple

Ответчик заявил, что Сингапур санкций против Сбербанка не вводил и ничто не препятствует объективному рассмотрению спора в согласованном арбитраже. Суд, однако, подтвердил свои полномочия слушать дело.

Glencore — одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Она и производит, и торгует сырьевыми товарами, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.