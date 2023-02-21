МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Japan Post Holdings Co рассматривает возможность сокращения доли в своем бизнесе Japan Post Bank Co примерно на треть к концу следующего месяца в рамках продажи акций на сумму около 9 млрд долларов. Об этом сообщили источники. Китай больше не эффективен как мировая фабрика, заявил глава Kyocera

Почтовый гигант рассматривает возможность продажи акций до конца текущего финансового года, который заканчивается в марте, и, как ожидается, примет решение в ближайшее время, основываясь на рыночных условиях, по словам трех источников.

Продажа позволит Japan Post Holdings, которой принадлежит около 89% акций Japan Post Bank, снизить долю до 60%, что поможет банковскому бизнесу выполнить требования Токийской фондовой биржи по ликвидности акций, сказали два собеседника.

Стоимость сделки составит около 1,2 трлн иен (8,9 млрд долларов), исходя из текущих котировок, добавили источники.

Представители Japan Post Holdings и Japan Post Bank заявили, что такого решения принято не было.

Это будет первая подобная продажа акций Japan Post Bank с тех пор, как национальный почтовый гигант и два его финансовых предприятия, Japan Post Bank и Japan Post Insurance Co, были выведены на биржу в 2015 году в рамках крупнейшей приватизации в стране за последние три десятилетия.

В рамках приватизации Japan Post Holdings намерена сократить свою долю в банковском и страховом подразделениях до 50% или менее к концу марта 2026 года. Для страхового подразделения эта цель была достигнута в 2021 году.