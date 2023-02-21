МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России согласовала российской компании "Альмира" приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC, которые сейчас принадлежат компании AmRest, основанной в Польше, говорится в сообщении службы. МЭР предложило отменить плановые проверки бизнеса в новых регионах

"ФАС согласовала ООО "Альмира" приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC", — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что всего на территории России, по состоянию на июнь 2022 года, по системе франчайзинга действовало 1058 партнерских ресторанов быстрого питания KFC. В ФАС уточнили, что в конце ноября 2022 года франшиза на управление этими ресторанами перешла от "Ям Ресторантс Раша" к "Смарт Сервис Лтд".

"214 из этих ресторанов принадлежат компании "АмРест". В результате сделки они перейдут в собственность компании "Альмира", которая будет определять условия осуществления предпринимательской деятельности в отношении этих ресторанов", — добавили в службе.

"Рынок общественного питания в границах регионов присутствия ресторанов оценивается ФАС России как высоконкурентный, доля приобретаемых ресторанов ни в одном из регионов не превышает 1% от общего количества таких предприятий. По мнению службы, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания", — пояснили в ФАС.

В начале декабря группа компаний AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, сообщила, что продает их российской компании "Альмира" и ожидает получить не менее 100 миллионов евро.