МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Правительство сократило для некоторых россиян и компаний сроки предоставления государственной услуги по оформлению договоров водопользования, требующих проведения аукциона, с 30 до 15 дней, сообщила пресс-служба кабмина. Комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Латвией по налогам

"Граждане, индивидуальные предприниматели и организации смогут быстрее заключать договоры водопользования, для которых не нужно проведение аукциона, – сроки предоставления этой государственной услуги сокращены с 30 календарных дней до 15 рабочих дней. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Отмечается, что изменения коснутся физических и юридических лиц, оказывающих услуги в сфере судоремонта, организации детского отдыха и санаторно-курортного лечения и проектов гидроэнергетики. Нововведения позволят перейти к реестровой модели оказания государственной услуги – в этом случае юридически значимой является запись, внесенная в реестр. Кроме того, у бизнеса появится возможность получить выписки из реестра в форме электронного документа.

Власти смогли добиться сокращения сроков предоставления госуслуги за счет перевода в электронный вид согласования условий водопользования, подготовки разрешительных документов и регистрации уже принятых решений в государственном водном реестре, уточняет пресс служба.

Ранее срок предоставления госуслуги по оформлению договоров водопользования был сокращен до 15 дней для граждан и представителей бизнеса, которые приобретают это право на специально организованных аукционах.