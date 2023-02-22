МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британской Rio Tinto Group, в 2022 году сократилась на 41% в годовом выражении и составила 12,42 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Engie упала в 2022 году в 17 раз

Разводненная прибыль на акцию сократилась до 7,62 доллара с 12,95 доллара годом ранее. Операционная прибыль снизилась за год на 33%, до 19,933 миллиарда долларов, выручка от продаж — на 13%, до 55,554 миллиарда долларов.

Падение годовой прибыли связано с динамикой сырьевых цен, ростом стоимости энергии и сырья, а также влиянием инфляции на операционные расходы, говорится отчете.

Rio Tinto прогнозирует, что по итогам текущего года капитальные расходы составят около 8 миллиардов долларов.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.