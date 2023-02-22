МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. МТС приобрела 67% в капитале группы Buzzoola, которая предоставляет услуги нативной рекламы, в рамках сделки также предусмотрена возможность выкупа оставшихся 33% компании в 2024 году, говорится в сообщении МТС. Kaspersky приобрела 49 процентов акций компании Ximi Pro

"МТС объявляет о закрытии сделки по приобретению 67% в капитале группы Buzzoola (ООО "Баззула Интернет Технологии" и ООО "Баззула Рекламные Технологии"), одного из лидеров рынка нативной рекламы в России и СНГ, для ускоренного развития собственного AdTech направления", — говорится в сообщении. AdTech — специализированный бизнес-инкубатор для стартапов в области рекламы и маркетинга.

Отмечается, что стороны подписали обязывающую документацию, по которой предусмотрена возможность выкупа оставшихся 33% в капитале в 2024 году. Buzzoola будет функционировать как самостоятельная компания в составе ООО "Стрим", дочерней структуры ПАО "МТС". Операционное управление компанией будет осуществлять текущая команда основателей и менеджмента.

"Объединение рекламных технологий двух компаний позволит крупным клиентам и агентствам эффективно управлять стоимостью рекламы, даст возможность отследить весь путь пользователя и конверсии рекламной кампании, повысит прозрачность показателей качества и стоимости инвентаря в том числе за счет собственных антифрод-решений МТС. …Сейчас в России есть высокий спрос на импортозамещающие решения, которые будут по эффективности на уровне продуктов таких глобальных игроков как Google, Criteo, RTR House и других", – отметила директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова, слова которой приводятся в сообщении.