МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ювелирная сеть Sunlight ведет разработку российского аналога сервиса для знакомств Tinder, запуск которого запланирован на март 2023 года, сообщили РИА Новости в компании. Россиян предупредили о мошенниках с "хитрыми" номерами

"Sunlight запускает сервис знакомств в своем мобильном приложении, это будет сервис нового поколения на платформе Sunlight Play, по концепции объединив TikTok и Tinder в одном приложении. Это первый в мире продукт видеообщения и знакомств на базе интересов социальной сети, полностью интегрированный в e-commerce", — сказано в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что название для нового продукта пока не выбрали, но "запуск состоится в марте".

Приложение будет полностью бесплатным, а интерфейс — знакомым благодаря использованию свайпов, добавили в Sunlight.

"Sunlight видит большой потенциал в видео. Общаться и знакомиться в таком формате быстрее, удобнее, безопаснее… Уникальной фишкой станет социальная часть — можно сразу увидеть человека на видео, узнать его интересы и накопленный соц. капитал, а также пообщаться с помощью кружков… без необходимости раскрывать свой телефон и другие данные", — заключили в компании.