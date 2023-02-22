МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет правительству вводить временное ограничение доступа к официальной статистике, а организациям в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — предоставлять данные для официального статистического учета в бумажной форме. Комитет Совфеда поддержал закон об ограничении дисконта нефти Urals

Изначально документ затрагивал особенности статучета в новых регионах. В ходе второго чтения Госдума поддержала поправку к нему, согласно которой правительство своими решениями об актуализации (корректировке) федерального плана статистических работ может устанавливать "особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения".

А респондентам, зарегистрированным в четырех новых регионах России, закон до 1 января 2026 года позволяет выбирать способ предоставления первичных статистических данных.

В рамках действующего законодательства респонденты обязаны предоставлять первичные данные субъектам официального статучета (федеральным органам власти, их территориальным подразделениям и Банку России) в электронной форме. В новых же регионах РФ коммерческим и бюджетным организациям пока разрешается представлять отчетность не только в электронном, но и в привычном для них бумажном виде, пояснял замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников.

Положение будет действовать в течение переходного периода. За это время респонденты в новых регионах смогут перейти на действующий в России электронный формат передачи данных, а профильные ведомства — создать необходимые для их сбора информационные системы, отмечал замминистра.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.