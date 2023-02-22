ТОКИО, 22 фев — ПРАЙМ. Лишь 4% японских компаний полностью ушли или приняли решение о полном уходе из России до настоящего времени, а 35,4% компаний работают "как обычно", свидетельствуют данные Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO). Heineken подтвердила намерение уйти из России

Еще 60,6% японских компаний приостановили деятельность частично или полностью.

"Среди тех японских компаний, которые заявили о своем полном выходе или решении выйти, внешними факторами, которые привели к выходу, названы: "изменение бизнес-политики по отношению к России в головном офисе/штаб-квартире в Европе" (100%), "возникновение репутационного риска при продолжении работы" и "логистические трудности по воздуху, суше и морю" (оба по 75%)", — отмечается в документе.

Среди трудностей для продолжающих деятельность в России компаний, на которые указывает Организация, значатся логистика и ограничения из-за санкций против России.

Данные приводятся на основании опроса 198 японских компаний, работающих в РФ, с 24 по 31 января 2023 года.