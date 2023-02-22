МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о лицензировании дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных услуг. Госдума отменила штрафы за превышение габаритов транспорта

Документ, внесенный правительством РФ, с 1 марта 2024 года относит такие услуги к лицензируемым видам деятельности. При этом лицензию юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие такие услуги, должны будут получить не позднее 1 марта 2025 года. После этой даты оказание таких услуг без лицензии запрещается.

Введение лицензирования разработчики объясняют тем, что некачественная дезинфекция, дезинсекция и дератизация может нанести ущерб жизни или здоровью граждан и окружающей среде, а регулирование таких услуг не может осуществляться иными способами.

Согласно пояснительной записке, услуги по дезинфекции начали активно предлагать непрофильные организации, занимающиеся клинингом, торговлей, ремонтом, строительством, перевозками и т.д. Большинство этих организаций не имеет необходимой материально-технической базы и подготовленных специалистов. В результате работы проводятся некачественно.

Непрофессиональное проведение дезинфекционных мероприятий неподготовленным персоналом при ненадлежащем использовании токсичных химических веществ несет прямую угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также способствует формированию резистентных штаммов микроорганизмов, что влечет увеличение случаев инфекций и риски вспышек инфекционных заболеваний, подчеркивают разработчики.