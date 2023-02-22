АЛМА-АТА, 22 фев — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана утвердило перечень ценных для профессий, наличие которых у иностранцев позволит им получить вид на жительство в упрощенном порядке, сообщила пресс-служба ведомства. Казахстан начнет отгрузку нефти по "Дружбе" в Германию в ближайшие дни

"Министерством труда и социальной защиты населения… утвержден перечень профессий, по которым иностранные граждане, обладающие ценными для Казахстана профессиями в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT, могут получить вид на жительство в республике", — сказано в сообщении на сайте министерства.

Соответствующий приказ вводится в действие c 28 февраля.

"Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности", — пояснило ведомство в пресс-релизе. ВНЖ выдается со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.

Перечень предусматривает 21 востребованную профессию в сферах здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, промышленности, науки и других отраслях.