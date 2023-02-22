МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Власти Китая запретили крупнейшим китайским технологическим компаниям предоставлять своим клиентам доступ к сервисам чат-бота ChatGPT, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. СМИ: власти Китая призвали госкомпании к отказу от услуг "Большой четверки"

"Регулирующие органы указали ведущим китайским технологическим компаниям не предлагать услуги ChatGPT клиентам на фоне усиливающейся тревоги в Пекине по поводу не проходящих цензуру ответов чат-бота с искусственным интеллектом на запросы пользователей", — говорится в сообщении.

Как уточняет газета со ссылкой на источники, Tencent Holdings и Ant Group (финтех-филиал Alibaba Group Holding) получили указание не предлагать доступ к сервисам ChatGPT на своих платформах ни напрямую, ни через третьих сторон. Также эти компании будут обязаны уведомить власти о запуске их собственных проектов, похожих на ChatGPT, перед началом их непосредственной работы.

Отмечается, что разработанный Microsoft чат-бот с искусственным интеллектом в Китае не доступен официально. Тем не менее, некоторые пользователи сумели получить доступ к нему посредством использования VPN. Также были разработаны специальные "мини-программы", выпущенные сторонними разработчиками в приложении WeChat. Утверждается, что они предлагают услуги от ChatGPT.

Технологическая компания Baidu ранее объявила о завершении внутреннего тестирования проекта в стиле ChatGPT под названием ERNIE Bot в марте. В то же время академия DAMO китайского интернет-гиганта Alibaba Group также ведет разработку диалогового робота, подобного ChatGPT. Отмечается, что чат-бот уже доступен для тестирования сотрудникам компании.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI.