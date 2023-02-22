МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг страховой компании "РЕСО-Гарантия" на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом, говорится в сообщении рейтингового агентства. АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Росагролизинга" на уровне "AA-(RU)"

"Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг САО "РЕСО-Гарантия"… на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом… В 2022 году "РЕСО-Гарантия" сохранила ведущие позиции на страховом рынке, повысив показатели капитала и дохода от страховой деятельности и несколько снизив чистую прибыль, которая, как ожидается, восстановится в 2023 году", — говорится в сообщении.

Как указывают в НРА, система управления "РЕСО-Гарантии" сохраняет адекватность, значимые акционерные риски отсутствуют. По данным за девять месяцев 2022 года, доля страховых премий "РЕСО-Гарантии" в сегменте non-life российского рынка составила около 9,8%. Особенно сильны позиции компании в ОСАГО (доля 17%), автокаско (15,2%) и ДМС (11,8%). Коэффициенты пролонгации страховых договоров в ключевых для компании сегментах остаются высокими.

"В настоящий момент компания использует регуляторные послабления при подготовке отчетности, поэтому выплата дивидендов в таких условиях не планируется. Компания может пересмотреть использование регуляторных послаблений с учетом результатов деятельности 2023 года. По оценке НКР, имеющийся запас капитала позволяет "РЕСО-Гарантия" соблюсти необходимые нормативы без использования регуляторных послаблений уже на текущий момент", — говорится в сообщении НКР.

Диверсификация бизнеса рассматривается как умеренно высокая благодаря оценкам доли контролируемых продаж, географической и клиентской диверсификации. Оценка продуктовой диверсификации определяется долей в страховом портфеле крупнейшего сегмента (ОСАГО, 34%) и имеет потенциал дальнейшего усиления, добавляется там же.