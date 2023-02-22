МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Необходимо пересмотреть экономические составы преступлений, бизнесменов нужно "наказывать рублем", а не сроками, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. Меры пресечения в отношении бизнеса могут смягчить

"Есть статьи Уголовного кодекса, которые давным-давно можно было перевести в статьи Административного кодекса (КоАП). В конце концов, есть экономические преступления, но давайте наказывать рублем… Зачем же лишать людей свободы ", — сказал он.

Миронов отметил, что такие инициативы "будут вноситься" в Госдуму, фракция их поддержит.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как добавил глава государства, перегибать палку ни к чему.