БЕРЛИН, 22 фев — ПРАЙМ. Концерн Tesla вопреки ранним анонсам не будет на своем строящемся заводе в Грюнхайде (Германия) проводить полный цикл производства аккумуляторных батарей, причиной является предполагающий налоговые льготы акт по инфляции в США, сообщает агентство Reuters. Финансовый директор Whoosh рассказал об инвестпрограмме компании

"Tesla отказалась от своих планов по производству полноценных аккумуляторов в Германии. Вместо этого производитель электромобилей хочет перенести некоторые производственные этапы в США, где есть налоговые льготы", — пишет агентство со ссылкой на министерство экономики Бранденбурга.

В среду на брифинге кабинета министров ФРГ представить министерства экономики Германии сообщил, что правительство проверяет информацию о переносе производства.

В октябре прошлого года компания Tesla перенесла начало производства батарей на заводе в Грюнхайде на два года из-за проблем с реализацией новой технологии.

Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.