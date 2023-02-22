МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley Motors прекратит производство своего "культового" 12-цилиндрового двигателя W12, которым оснащались машины последние 20 лет, и начнет переход к производству линейки электрических моделей, сообщается на сайте компании. В Иране рассказали о подготовке к поставкам автомобилей в Россию

"Сегодня Bentley объявляет, что прекратит производство своего 12-цилиндрового бензинового двигателя в апреле 2024 года, к тому времени на заводе Dream Factory в (городе) Кру в Англии будет вручную произведено более 100 тысяч образцов культового W12", — говорится в пресс-релизе компании.

Решение было принято в рамках "ускорения Bentley по направлению к экологически устойчивому будущему". Согласно этой политике, с начала следующего десятилетия компания начнет производство моделей автомобилей с электрическим двигателем, отмечается в заявлении.

После снятия с производства двигателя W12 в следующем году машины будут оснащаться гибридными двигателями, сообщает Bentley.

Шестилитровый двигатель W12 с двойным турбонаддувом, который сама компания называет "легендарным", был создан в 2002 году. Каждый мотор собирается вручную командой специалистов на протяжении более шести часов, а затем тестируется на специальном оборудовании, сказано на сайте.