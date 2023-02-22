МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Американская компания Intel временно сократит заработные платы сотрудников, в том числе на руководящих должностях, следует из пресс-релиза компании. СМИ сообщили о снижении зарплат сотрудников Amazon

"Компания временно сокращает программы зарплат и вознаграждений для сотрудников и руководителей, совет директоров также принял решение о снижении своей зарплаты", — сообщила компания.

Такое решение было принято в рамках стратегии по оптимизации затрат компании. Ранее Intel уже предприняла шаги по сокращению персонала и по снижению операционных затрат. В 2023 году компания рассчитывает снизить расходы на 3 миллиарда долларов.

О сокращении зарплаты менеджеров Intel в начале февраля сообщали СМИ. Отмечалось, что сокращения составят 5% от базовой зарплаты для сотрудников среднего звена и 25% для генерального директора Пэта Гельсингера.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.