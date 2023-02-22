МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Основатель Microsoft Билл Гейтс приобрел 3,76% акций нидерландского пивоваренного концерна Heineken, говорится в пресс-релизе управления по финансовым рынкам Нидерландов (AFM). Heineken подтвердила намерение уйти из России

Согласно пресс-релизу, Билл Гейтс 17 февраля приобрел около 10,8 миллиона акций Heineken Holding N.V.

17 февраля AFM сообщало, что мексиканская компания Fomento Economico Mexicano (FEMSA) предложила принадлежащие ей акции компании Heineken N.V. на сумму 1,9 миллиарда евро и компании Heineken Holding N.V. — на 1,3 миллиарда. FEMSA также разместила конвертируемые облигации на 0,5 миллиарда евро, которые можно обменять на акции Heineken Holding N.V. В совокупности это предложение представляло собой более половины доли FEMSA в Heineken.

Heineken при этом выкупил у FEMSA свои акции на сумму в 1 миллиард евро.

Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет около 82 тысяч человек. Heineken Holding N.V. осуществляет управление, надзор и предоставление услуг компании Heineken N.V.