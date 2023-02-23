МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после произошедших на газопроводе взрывов, сообщила компания. Небензя: виновники подрыва "Северных потоков" ответят в любом случае

"В связи с геополитической ситуацией невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции", — сказано в годовом отчете фирмы.

В октябре компания сообщала, что в третьем квартале 2022 года снизила оценку своей доли в 15,5% в операторе газопровода "Северный поток" Nord Stream AG на 175 миллионов евро из-за инцидентов на нем.

Wintershall отметила, что, будучи миноритарным акционером, она поддерживает осторожные действия Nord Stream AG по стабилизации трубопроводной системы, чтобы снизить риски для судоходства и окружающей среды.

В октябре Wintershall сообщала, что в третьем квартале 2022 года понизила оценку своей доли в 15,5% в операторе газопровода "Северный поток" Nord Stream AG на 175 миллионов евро из-за инцидентов на нём. В марте она также обесценила стоимость своих инвестиций в Nord Stream 2, оператора "Северного потока — 2", общая сумма которых составила 1 миллиард евро.

Nord Stream AG — собственник "Северного потока", а его долями владеют "Газпром международные проекты" (51%), Wintershall Dea AG (ранее Wintershall Holding GmbH) и PEG Infrastruktur AG (E.ON) (по 15,5%), N.V. Nederlandse Gasunie и Engie (по 9%).