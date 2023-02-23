МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев опроверг РИА Новости информацию о том, что стал кандидатом на пост гендиректора компании "Алроса". Путин повысил НДПИ для "Алросы" на февраль — март 2023 года

Ранее в четверг об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

"Это не так", — сказал Моисеев, отвечая на вопрос агентства о том, действительно ли это так.

В декабре РБК также со ссылкой на источники сообщало, что Сергей Иванов, возглавляющий АЛРОСА с марта 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового контракта (заканчивается весной 2025 года). Тогда собеседник в окружении топ-менеджера уточнял, что он может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group Геннадия Тимченко, в качестве партнера в одном из проектов.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.